Dienstag, 23. September 2025, Nr. 221
Die junge Welt wird von 3036 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 23.09.2025, Seite 2 / Ausland

Syriens Parlamentswahl für 5. Oktober angesetzt

Damaskus. Syriens erste Parlamentswahl seit dem Sturz von Präsident Baschar Al-Assad findet am 5. Oktober statt. Das berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Sana unter Berufung auf die Oberste Wahlkommission am Montag. Ursprünglich war die Wahl zunächst für den Zeitraum vom 15. bis 20. September angesetzt und dann für Ende September. Ende August hatte die Wahlbehörde der neuen islamistischen Machthaber auch erklärt, dass die Wahl in drei Provinzen »aus Sicherheitsgründen« auf unbestimmte Zeit verschoben werden müsse: in Suweida sowie in Hasaka und Rakka. Ob nun Anfang Oktober auch dort gewählt wird, war zunächst nicht klar. (dpa/jW)

