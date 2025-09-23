Philippinen: Mehr als 200 Festnahmen bei Protesten
Manila. Auf den Philippinen ist die Polizei gewaltsam gegen Antikorruptionsproteste wegen fingierter Hochwasserschutzprojekte vorgegangen und hat laut Angaben vom Montag mehr als 200 Menschen festgenommen, darunter 88 Minderjährige. Nach weitgehend friedlichen Protesten in der Hauptstadt Manila hätten sich am Sonntag vermummte Demonstranten Auseinandersetzungen mit Einsatzkräften geliefert und Steine geworfen, hieß es. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums wurden in einem einzelnen Krankenhaus von Manila etwa 50 Verletzte eingeliefert. (AFP/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
