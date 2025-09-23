Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz
Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz
Gegründet 1947 Dienstag, 23. September 2025, Nr. 221
Die junge Welt wird von 3036 GenossInnen herausgegeben
Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz
Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz
Aus: Ausgabe vom 23.09.2025, Seite 2 / Ausland

Philippinen: Mehr als 200 Festnahmen bei Protesten

Manila. Auf den Philippinen ist die Polizei gewaltsam gegen Antikorruptionsproteste wegen fingierter Hochwasserschutzprojekte vorgegangen und hat laut Angaben vom Montag mehr als 200 Menschen festgenommen, darunter 88 Minderjährige. Nach weitgehend friedlichen Protesten in der Hauptstadt Manila hätten sich am Sonntag vermummte Demonstranten Auseinandersetzungen mit Einsatzkräften geliefert und Steine geworfen, hieß es. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums wurden in einem einzelnen Krankenhaus von Manila etwa 50 Verletzte eingeliefert. (AFP/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.