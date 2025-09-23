UNO tagt über Zweistaatenlösung

New York. Vor Beginn der UN-Generaldebatte in New York wächst der Druck auf Israel, im Nahostkonflikt eine Verhandlungslösung zu suchen: Bei einem von Frankreich und Saudi-Arabien einberufenen Gipfel zur Zweistaatenlösung am Montag (nach Redaktionsschluss) wollten mehrere Länder ihre Anerkennung Palästinas verkünden. Darunter ist neben Frankreich auch Belgien. Großbritannien, Kanada, Australien und Portugal hatten diesen Schritt bereits am Sonntag vollzogen. Hintergrund ist, dass angesichts des völkermörderischen Vorgehens der israelischen Armee in Gaza die Kritik auch unter engen Verbündeten wächst. Am Dienstag beginnt dann die Generaldebatte, zu der zahlreiche Staats- und Regierungschefs angereist sind. Ebenfalls am Montag wollte der UN-Sicherheitsrat über angebliche russische Luftraumverletzungen von NATO-Gebiet beraten. (AFP/jW)