Großkonzert der katholischen Kirche in Rom

Marco Iacobucci/IPA via ZUMA Press/dpa Auf dem Petersplatz des Vatikans können sich zehntausende Menschen versammeln

Rom. Auf dem Petersplatz in Rom soll an diesem Sonnabend ein kostenloses Konzert stattfinden, bei dem unter anderem der US-Sänger Pharrell Williams und der italienischen Tenor Andrea Bocelli auftreten. Auch der US-Sänger John Legend, die französisch-beninische Sängern Angelique Kidjo und der Rapper BamBam aus Thailand musizieren unter dem Motto »Grace for the World« (Gnade für die Welt). Eine Licht-Show mit rund 3500 Drohnen wird ebenfalls zu sehen sein.

Das Konzert findet als Teil des »Welttreffens der Geschwisterlichkeit« statt, einer Serie von Veranstaltungen, die nach der Veröffentlichung der Enzyklika »Fratelli tutti« durch den verstorbenen Papst Franziskus gestartet wurde. Papst Leo XIV. wird das Konzert laut seinem offiziellen Terminkalender nicht verfolgen. Es soll von mehreren italienischen- und US-Fernsehsendern übertragen werden.

»Die Welt ist gezeichnet durch Konflikte und Spaltungen, und Ihr seid vereint in einem starken und mutigen ›Nein‹ zum Krieg und ›Ja‹ zu Frieden und Geschwisterlichkeit«, sagte Leo XIV. vor Teilnehmern am Freitag. Er dankte den Künstlern, die diese Botschaft durch ihre Kreativität in die ganze Welt tragen würden. (AFP/jW)