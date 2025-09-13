Nachschlag: Red & Retcon
Irgendwann stand »The Blacklist« selbst auf der Blacklist. Irgendwann – vielleicht schon inmitten der ersten Staffel, man erinnerte es nicht mehr, weil sich Folge an Folge an Folge reihte und die eigentlich ganz nette Prämisse gleitend, doch unsanft dahinschied in stets neuen Twists und Reveals – irgendwann jedenfalls konnte man diesen Bullshit um Red, Liz und die anderen Idioten nicht mehr sehen. Das Problem dieser Serie war eigentlich ein Problem der Serie, als Genre jetzt. Sofern es übergreifende Handlung anstrebt, funktioniert serielles Erzählen nur dann, wenn der große Plan von Beginn an intendiert war. Das allerdings erfordert eine Planungssicherheit über die Staffeln hinweg, mit der die stets von Absetzung bedrohte Produktion nicht rechnen kann. Folglich müssen bei jeder neuen Season weitere vorgeblich schon immer im Setting schlummernde Geheimnisse kreiert werden, die selbst der beste Drehbuchautor nicht so hineinschreiben kann, dass die früheren Folgen retrospektiv sinnvoll bleiben. (fb)
75 für 75
Mit der Tageszeitung junge Welt täglich bestens mit marxistisch orientierter Lektüre ausgerüstet – für die Liegewiese im Stadtbad oder den Besuch im Eiscafé um die Ecke. Unser sommerliches Angebot für Sie: 75 Ausgaben der Tageszeitung junge Welt für 75 Euro.
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Feuilleton
-
Heimkehr der Herdevom 13.09.2025
-
Vorschlagvom 13.09.2025
-
Veranstaltungenvom 13.09.2025
-
Rude Girl forevervom 13.09.2025
-
Weimers Sorgenvom 13.09.2025
-
Lauter kleine Dingevom 13.09.2025
-
Die Guillotine muss wartenvom 13.09.2025
-
Zwischen den Tagenvom 13.09.2025
-
Ins eigene Knievom 13.09.2025
-
Darf ich mir glauben?vom 13.09.2025