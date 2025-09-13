Vorschlag
Sport im Osten
Fußball der Herren, dritte Liga, 5. Spieltag: FC Erzgebirge Aue – Viktoria Köln
Beide – die Wismut wie der FC Viktoria – starteten durchwachsen in die Saison.
MDR, Sa., 14.00 Uhr
Fleisch für Kenner
Im beschaulichen Gründau-Rothenbergen werden schottische Hochlandrinder gezüchtet und bei Bullenschauen präsentiert. Die köstlichen Steaks gibt es auf der Speisekarte des hiesigen Landgasthofs »Zum Bogen«. BRD 2017.
HR, Sa., 16.00 Uhr
Nächstes Level: Menschenhass
Rechtsextremismus auf Gamingplattformen
Natürlich lässt sich das vom Daddeln weichgekochte Hirn einfacher für unterkomplexe Weltansichten agitieren. Zu kurz aber greift die idealistische Ideologiekritik, mit platt-aufklärerischem Infotainment und skandalisierendem Moralismus gegen die Rattenfängerei vorzugehen. BRD/Österreich 2025.
3sat, Sa., 19.20 Uhr
360°-Reportage
La lutte, der magische Ringkampf des Senegal
Freistilringen ist Nationalsport im Senegal und gleichzeitig ein wesentlicher Aspekt der Nationalkultur. La lutte sénégalaise – wer daran teilnimmt, hofft, damit der Armut entfliehen zu können. BRD 2025.
Arte, Sa., 19.40 Uhr
Kruso
Nach dem gleichnamigen und mit dem Uwe-Johnson-Preis bedachten Roman von Lutz Seiler (2014). BRD 2018.
One, Sa., 20.15 Uhr
Reiten – Global Champions Tour Riesenbeck
Live aus Hörstel: Am letzten Tag des Riesenbeck International dürfte sich der amtierende Olympiasieger im Springreiten, Christian Kukuk, mit seinem Heimvorteil durchaus etwas ausrechnen.
WDR, So., 15.30 Uhr
Schostakowitsch: Symphonie in Rot
Es macht »DSCH«! Dem Sozialismus gewogen, geriet Dmitri Schostakowitsch (1906–1975) in der Sowjetunion der Stalin-Ära unter Formalismusverdacht. Im Anschluss zeigt Arte einen Mitschnitt von Mai dieses Jahres: Daniil Trifonow spielt Schostakowitschs 2. Klavierkonzert in Leipzig. Frankreich 2024.
Arte, So., 16.40 Uhr
