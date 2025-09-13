Zwischen den Tagen

Zwischen den TagenVon Marc Hieronimus
Zwischentum verschobene Reise
Koffer ruhen
Wie in Frieden
Wie eingegraben
In ein Flussbett
Von Zeit zu Zeit
Wirft niemand
Einen Blick ins Glashaus
Nägel Brennen Hummeln
Kohlen Weißglut
Asche
Die kein Zug fortträgt
Wie man auch sonst nicht atmen kann
Kein Eisen
Wird so heiß geschmiedet
Wie’s gegessen wird
Kein Tag ist länger als
Einer zuviel
75 für 75
Mit der Tageszeitung junge Welt täglich bestens mit marxistisch orientierter Lektüre ausgerüstet – für die Liegewiese im Stadtbad oder den Besuch im Eiscafé um die Ecke. Unser sommerliches Angebot für Sie: 75 Ausgaben der Tageszeitung junge Welt für 75 Euro.
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Feuilleton
-
Heimkehr der Herdevom 13.09.2025
-
Nachschlag: Red & Retconvom 13.09.2025
-
Vorschlagvom 13.09.2025
-
Veranstaltungenvom 13.09.2025
-
Rude Girl forevervom 13.09.2025
-
Weimers Sorgenvom 13.09.2025
-
Lauter kleine Dingevom 13.09.2025
-
Die Guillotine muss wartenvom 13.09.2025
-
Ins eigene Knievom 13.09.2025
-
Darf ich mir glauben?vom 13.09.2025