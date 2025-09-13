Gegründet 1947 Sa. / So., 13. / 14. September 2025, Nr. 213
Die junge Welt wird von 3036 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 13.09.2025, Seite 11 / Feuilleton

Zwischen den Tagen

Von Marc Hieronimus

Zwischentum verschobene Reise

Koffer ruhen

Wie in Frieden

Wie eingegraben

In ein Flussbett

Von Zeit zu Zeit

Wirft niemand

Einen Blick ins Glashaus

Nägel Brennen Hummeln

Kohlen Weißglut

Asche

Die kein Zug fortträgt

Wie man auch sonst nicht atmen kann

Kein Eisen

Wird so heiß geschmiedet

Wie’s gegessen wird

Kein Tag ist länger als

Einer zuviel

