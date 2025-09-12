Spranger: »Linksextreme« hinter Anschlag

Berlin. Zwei Tage nach dem Brandanschlag auf die Stromversorgung im Berliner Südosten gehen die Ermittler offiziell von »linksex­tremen« Tätern aus. Ein im Internet veröffentlichtes Bekennerschreiben werde als authentisch eingeschätzt, sagte Berlins Innensenatorin Iris Spranger (SPD) am Donnerstag im Abgeordnetenhaus. Es weise Ähnlichkeiten auf mit einem Bekennerschreiben zu einem ähnlichen Brandanschlag im Februar in der Nähe des Tesla-Werkes in Brandenburg, hieß es zur Begründung. Bei dem Brandanschlag auf zwei Strommasten im Ortsteil Johannisthal waren in der Nacht zu Dienstag mehrere Starkstromkabel zerstört worden. Am Donnerstag waren noch immer Tausende Menschen ohne Strom. (dpa/jW)