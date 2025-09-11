Nachschlag_: Counseling

Chia Bella James/Capital Pictures/imago Nur verrückte Hunde und Kanadier lieben die Wüste: »Dune« von Denis Villeneuve

Frank Herbert dachte bei seiner Vorlage schon an »die Araber« (an die OPEC), jedoch auch an die Mojave-Wüste in Kalifornien, an Schamanentum und Kaktusfrüchte genauso wie an islamische Mystik und Erdöl. Es mangelt der Vorlage auch nicht an »Ideologiekritik«: Kolonialismus, herbeizitierter Messianismus, die persuasive Kraft einer fabrizierten Religion, die alle Verschwörungen zu lenken scheint. Das alles kommt vor, neben Nonnen, Rittern, wüsten Gestalten und Lastfahrzeugen. Lawrence von Arabien kommt also ins Nonnenkloster und fragt mal nach, wo das Feuerzeugbenzin geblieben ist. Anstelle einer Antwort bekommt er die Hausschlüssel fürs Kloster. Das ist ungefähr die Story. Ein Ritterfilm auf Meskalin. Neu hingegen ist die Einführung einer »ökologischen Beraterin«. »Counseling« – und nicht etwa verwirrter Messianismus – ist die entscheidende politische Figur. Die Beraterin ist Richterin, Staatsanwältin und Schöffin in einer Person. So wie die Figur des Experten Gewaltenteilung und demokratische Repräsentation hinfällig macht. (aha)