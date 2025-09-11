Nachschlag_: Counseling
Frank Herbert dachte bei seiner Vorlage schon an »die Araber« (an die OPEC), jedoch auch an die Mojave-Wüste in Kalifornien, an Schamanentum und Kaktusfrüchte genauso wie an islamische Mystik und Erdöl. Es mangelt der Vorlage auch nicht an »Ideologiekritik«: Kolonialismus, herbeizitierter Messianismus, die persuasive Kraft einer fabrizierten Religion, die alle Verschwörungen zu lenken scheint. Das alles kommt vor, neben Nonnen, Rittern, wüsten Gestalten und Lastfahrzeugen. Lawrence von Arabien kommt also ins Nonnenkloster und fragt mal nach, wo das Feuerzeugbenzin geblieben ist. Anstelle einer Antwort bekommt er die Hausschlüssel fürs Kloster. Das ist ungefähr die Story. Ein Ritterfilm auf Meskalin. Neu hingegen ist die Einführung einer »ökologischen Beraterin«. »Counseling« – und nicht etwa verwirrter Messianismus – ist die entscheidende politische Figur. Die Beraterin ist Richterin, Staatsanwältin und Schöffin in einer Person. So wie die Figur des Experten Gewaltenteilung und demokratische Repräsentation hinfällig macht. (aha)
75 für 75
Mit der Tageszeitung junge Welt täglich bestens mit marxistisch orientierter Lektüre ausgerüstet – für die Liegewiese im Stadtbad oder den Besuch im Eiscafé um die Ecke. Unser sommerliches Angebot für Sie: 75 Ausgaben der Tageszeitung junge Welt für 75 Euro.
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Feuilleton
-
Maximal labbrige Pommesvom 11.09.2025
-
Überall Faschisten: Wir brauchen einen Plan!vom 11.09.2025
-
Das Lachen im Halsevom 11.09.2025
-
Ein Mann mit Visionenvom 11.09.2025
-
Der letzte Spukvom 11.09.2025
-
Vorschlagvom 11.09.2025