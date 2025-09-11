Vorschlag
Der König und der Vogel
Gegen den Willkürherrscher des Königreichs Takicardie kann nur ein Vögelchen etwas ausrichten. Ein Zeichentrickfilm, vogelfrei nach Hans Christian Andersens Kunstmärchen »Die Hirtin und der Schornsteinfeger«. Frankreich 1979.
Arte, 16.00 Uhr
Die Nordreportage: 24 Stunden mit der Berufsfeuerwehr Lübeck
1898 in der Hansestadt gegründet, befindet sich die Hauptwache der Lübecker Berufsfeuerwehr seit 41 Jahren direkt an der A 1. BRD 2025.
NDR, 18.15 Uhr
Re: Tierärzte in den Alpen verzweifelt gesucht
In Österreich fehlt es an tiermedizinischem Personal: Viele Veterinäre stehen vor der Pensionierung. Besonders Nutztierärztinnen und -ärzte, die sich um das Vieh an den Hängen der Berge kümmern, werden rar. BRD 2025.
Arte, 19.40 Uhr
Angriff auf unsere Kinder – Der Feind im Chat
Erfrischend wenig reißerisch betitelt hier RTL im »Zeitenwende«-Stil seine Reportage über Grooming. BRD 2025.
RTL, 20.15 Uhr
Das Überleben der Langsamsten
Evolution im Schneckentempo: Wer sich kaum bis gar nicht bewegt, verbraucht wenig Energie. Faultiere etwa ratzen 20 Stunden am Tag – entsprechend reicht ihnen eine spärliche Blätterdiät. BRD 2025.
Arte, 20.15 Uhr
Kooperation statt Konkurrenz
Auch der Einzelkämpfer im Ring hat einen Trainer, und wenn niemand hinterher Schweiß und Blut von den Brettern wischt, wird es irgendwann erst richtig unangenehm. Sprich: Auch in der Konkurrenz gibt es Arbeitsteilung und wird mindestens gegeneinander kooperiert. BRD 2025.
3sat, 21.00 Uhr
7 Tage … Hippiefestival
Wie sich die Menschheit zu einer einzigen Wursthaarlocke vereint. BRD 2025.
HR, 22.00 Uhr
Bungalow
Von der bengalischen Bauernhütte, über das beschauliche Ferienhäuschen, bis zur Luxusbude in den Hollywood Hills: die Erfolgsgeschichte des Bungalows. BRD/GB 2020.
HR, 22.30 Uhr
Menschen hautnah: Heilung hinter Gittern
Im Dorf der psychisch kranken Täter
155 Klienten beherbergt die Dürener Forensik derzeit. »Ich wäre lieber im Gefängnis«, sagt einer von ihnen, ein Mann mit Schizophrenie, der andere mit einer Waffe bedroht hat. »Da weiß man wenigstens, wann man rauskommt.« BRD 2025.
WDR, 22.45 Uhr
James Cameron’s Story of Science Fiction
Außerirdisches Leben
Schlümpfe vom Mars: Der kanadische Bummbummregisseur James Francis Cameron über das Interesse am Extraterrestrischen. USA 2018.
Pro sieben Maxx, 23.40 Uhr
75 für 75
Mit der Tageszeitung junge Welt täglich bestens mit marxistisch orientierter Lektüre ausgerüstet – für die Liegewiese im Stadtbad oder den Besuch im Eiscafé um die Ecke. Unser sommerliches Angebot für Sie: 75 Ausgaben der Tageszeitung junge Welt für 75 Euro.
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Feuilleton
-
Maximal labbrige Pommesvom 11.09.2025
-
Überall Faschisten: Wir brauchen einen Plan!vom 11.09.2025
-
Das Lachen im Halsevom 11.09.2025
-
Ein Mann mit Visionenvom 11.09.2025
-
Der letzte Spukvom 11.09.2025
-
Nachschlag_: Counselingvom 11.09.2025