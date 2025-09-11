Attaboy TV/Mega Fun/arte Meisterin der Entschleunigung: Rundschwanzseekuh

Der König und der Vogel

Gegen den Willkürherrscher des Königreichs Takicardie kann nur ein Vögelchen etwas ausrichten. Ein Zeichentrickfilm, vogelfrei nach Hans Christian Andersens Kunstmärchen »Die Hirtin und der Schornsteinfeger«. Frankreich 1979.

Arte, 16.00 Uhr

Die Nordreportage: 24 Stunden mit der Berufsfeuerwehr Lübeck

1898 in der Hansestadt gegründet, befindet sich die Hauptwache der Lübecker Berufsfeuerwehr seit 41 Jahren direkt an der A 1. BRD 2025.

NDR, 18.15 Uhr

Re: Tierärzte in den Alpen verzweifelt gesucht

In Österreich fehlt es an tiermedizinischem Personal: Viele Veterinäre stehen vor der Pensionierung. Besonders Nutztierärztinnen und -ärzte, die sich um das Vieh an den Hängen der Berge kümmern, werden rar. BRD 2025.

Arte, 19.40 Uhr

Angriff auf unsere Kinder – Der Feind im Chat

Erfrischend wenig reißerisch betitelt hier RTL im »Zeitenwende«-Stil seine Reportage über Grooming. BRD 2025.

RTL, 20.15 Uhr

Das Überleben der Langsamsten

Evolution im Schneckentempo: Wer sich kaum bis gar nicht bewegt, verbraucht wenig Energie. Faultiere etwa ratzen 20 Stunden am Tag – entsprechend reicht ihnen eine spärliche Blätterdiät. BRD 2025.

Arte, 20.15 Uhr

Kooperation statt Konkurrenz

Auch der Einzelkämpfer im Ring hat einen Trainer, und wenn niemand hinterher Schweiß und Blut von den Brettern wischt, wird es irgendwann erst richtig unangenehm. Sprich: Auch in der Konkurrenz gibt es Arbeitsteilung und wird mindestens gegeneinander kooperiert. BRD 2025.

3sat, 21.00 Uhr

7 Tage … Hippiefestival

Wie sich die Menschheit zu einer einzigen Wursthaarlocke vereint. BRD 2025.

HR, 22.00 Uhr

Bungalow

Von der bengalischen Bauernhütte, über das beschauliche Ferienhäuschen, bis zur Luxusbude in den Hollywood Hills: die Erfolgsgeschichte des Bungalows. BRD/GB 2020.

HR, 22.30 Uhr

Menschen hautnah: Heilung hinter Gittern

Im Dorf der psychisch kranken Täter

155 Klienten beherbergt die Dürener Forensik derzeit. »Ich wäre lieber im Gefängnis«, sagt einer von ihnen, ein Mann mit Schizophrenie, der andere mit einer Waffe bedroht hat. »Da weiß man wenigstens, wann man rauskommt.« BRD 2025.

WDR, 22.45 Uhr

James Cameron’s Story of Science Fiction

Außerirdisches Leben

Schlümpfe vom Mars: Der kanadische Bummbummregisseur James Francis Cameron über das Interesse am Extraterrestrischen. USA 2018.

Pro sieben Maxx, 23.40 Uhr