Gegründet 1947 Dienstag, 2. September 2025, Nr. 203
Die junge Welt wird von 3036 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 02.09.2025, Seite 2 / Ausland

»Russische Spur« nach Mord an ukrainischem Nazi

Lwiw. Im Fall des am Sonnabend ermordeten faschistischen Abgeordneten des ukrainischen Parlaments Andrij Parubij hat die Polizei nach der Festnahme des mutmaßlichen Schützen nach eigenen Angaben eine erste Spur zu den Auftraggebern. »Zum heutigen Tag untersuchen wir vorrangig eine russische Spur – ein Auftragsmord von seiten der Russischen Föderation«, sagte der Chef der Kriminalpolizei, Andrij Nebitow. Der Geheimdienst SBU unterstützte die These von einer »russischen Spur«. Am Vortag war ein 52jähriger Mann aus Lwiw im westukrainischen Gebiet Chmelnizkij festgenommen worden. (dpa/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.

                                                                 Aktionsabo: 75 Ausgaben für 75 Euro