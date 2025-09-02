Polen will Entschädigungen von Deutschland
Gdańsk. Polens neuer Präsident Karol Nawrocki hat beim alljährlichen Gedenken an den deutschen Überfall auf Polen 1939 Entschädigung von Deutschland gefordert. »Um eine auf Wahrheit und guten Beziehungen basierende Partnerschaft aufbauen zu können, müssen wir die Frage der Reparationen durch den deutschen Staat klären«, sagte Nawrocki am Montag am Kriegerdenkmal Westerplatte in Gdańsk. »Polen als Frontstaat, als wichtigstes Land an der Ostflanke der NATO, braucht Gerechtigkeit und Wahrheit und klare Beziehungen zu Deutschland, aber es braucht auch Reparationen vom deutschen Staat«, sagte der rechte Politiker. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
