Aus: Ausgabe vom 02.09.2025, Seite 1 / Ausland

Jemen: Tausende trauern um Größen der Ansarollah

Sanaa. Tausende Trauernde haben am Montag in der Al-Saleh-Moschee in der jemenitischen Hauptstadt Sanaa an der Beerdigung von zwölf hochrangigen Führern der Ansarollah teilgenommen, die bei einem israelischen Luftangriff am vergangenen Donnerstag getötet worden waren. »Wir stehen dem mächtigsten Geheimdienstimperium der Welt gegenüber, das die Regierung ins Visier genommen hat – der gesamten zionistischen Entität, bestehend aus der US-Regierung, der zionistischen Entität, den zionistischen Arabern und den Spionen innerhalb des Jemen«, sagte Mohammed Miftah, derzeitiger De-facto-Chef der Regierung in Sanaa, vor den Trauernden. Der Angriff vom vergangenen Donnerstag hatte Funktionäre der Ansarollah getötet, die sich versammelt hatten, um sich eine aufgezeichnete Fernsehansprache ihres Vorsitzenden Abdul Malik Al-Huthi anzusehen. (Reuters/jW)

