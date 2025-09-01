Gegründet 1947 Montag, 1. September 2025, Nr. 202
Aus: Ausgabe vom 01.09.2025, Seite 7 / Ausland

USA widerrufen Visa für Palästinenser

Washington. Das US-Außenministerium widerruft wenige Wochen vor der UN-Vollversammlung in New York Visa für Mitglieder zweier Palästinenserorganisationen. Zudem werden keine neuen Visa erteilt, hieß es aus dem US-Außenministerium am Freitag. Betroffen sind demnach Mitglieder der Palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO) und der Palästinensischen Nationalbehörde (PA). Unklar war zunächst, ob damit auch dem Präsidenten der Palästinensischen Nationalbehörde, Mahmud Abbas, die Einreise verwehrt werden könnte. Mehrere Staaten hatten zuletzt angekündigt, bei der UN-Generalversammlung einen palästinensischen Staat anzuerkennen. (dpa/jW)

