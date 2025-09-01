USA widerrufen Visa für Palästinenser
Washington. Das US-Außenministerium widerruft wenige Wochen vor der UN-Vollversammlung in New York Visa für Mitglieder zweier Palästinenserorganisationen. Zudem werden keine neuen Visa erteilt, hieß es aus dem US-Außenministerium am Freitag. Betroffen sind demnach Mitglieder der Palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO) und der Palästinensischen Nationalbehörde (PA). Unklar war zunächst, ob damit auch dem Präsidenten der Palästinensischen Nationalbehörde, Mahmud Abbas, die Einreise verwehrt werden könnte. Mehrere Staaten hatten zuletzt angekündigt, bei der UN-Generalversammlung einen palästinensischen Staat anzuerkennen. (dpa/jW)
