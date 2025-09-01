Berichte: Israel will Westbank annektieren
Tel Aviv. Israel erwägt als Reaktion auf die Anerkennung eines Palästinenserstaates durch mehrere Länder die Annexion von Teilen des besetzten Westjordanlandes. Das Thema stehe auf der Tagesordnung der für den Abend geplanten Sitzung des sogenannten Sicherheitskabinetts von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu, hieß es von seiten mehrerer israelischer Regierungsvertreter am Sonntag. Frankreich, Großbritannien, Australien und Kanada haben angekündigt, bei der UN-Vollversammlung im September einen palästinensischen Staat anerkennen zu wollen. (Reuters/jW)
