Gegründet 1947 Donnerstag, 28. August 2025, Nr. 199
Die junge Welt wird von 3019 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 28.08.2025, Seite 5 / Inland

Heckler & Koch verkauft viel mehr Waffen

Oberndorf. Heckler & Koch hat deutlich mehr Aufträge erhalten. Der Auftragseingang beim größten deutschen Hersteller von Handfeuerwaffen sei in der ersten Jahreshälfte um 42,8 Prozent auf 282,5 Millionen Euro gestiegen, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Der Umsatz stieg im ersten Halbjahr um 4,7 Prozent auf 179,5 Millionen Euro, und das Betriebsergebnis sank um 1,1 Prozent auf 29,5 Millionen Euro. Die schlechtere Profitabilität gehe auf hohe Materialkosten und eine Aufstockung des Lagerbestands zurück, hieß es. (dpa/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.

                                                                 Aktionsabo: 75 Ausgaben für 75 Euro