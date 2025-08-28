Heckler & Koch verkauft viel mehr Waffen
Oberndorf. Heckler & Koch hat deutlich mehr Aufträge erhalten. Der Auftragseingang beim größten deutschen Hersteller von Handfeuerwaffen sei in der ersten Jahreshälfte um 42,8 Prozent auf 282,5 Millionen Euro gestiegen, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Der Umsatz stieg im ersten Halbjahr um 4,7 Prozent auf 179,5 Millionen Euro, und das Betriebsergebnis sank um 1,1 Prozent auf 29,5 Millionen Euro. Die schlechtere Profitabilität gehe auf hohe Materialkosten und eine Aufstockung des Lagerbestands zurück, hieß es. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Inland
-
215 Lehrkräfte wenigervom 28.08.2025
-
»Auch unser Widerstand wird stärker«vom 28.08.2025
-
Nicht weitervom 28.08.2025
-
Maschinenbau droht Kahlschlagvom 28.08.2025
-
Kriegskabinett im U-Bootvom 28.08.2025
-
Abschiebung gestopptvom 28.08.2025
-
Rheinmetall baut ausvom 28.08.2025
-
Mit Turbo in die Wiesevom 28.08.2025
-
»Der Schwur von Buchenwald ist meine Orientierung«vom 28.08.2025