Heckler & Koch verkauft viel mehr Waffen

Oberndorf. Heckler & Koch hat deutlich mehr Aufträge erhalten. Der Auftragseingang beim größten deutschen Hersteller von Handfeuerwaffen sei in der ersten Jahreshälfte um 42,8 Prozent auf 282,5 Millionen Euro gestiegen, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Der Umsatz stieg im ersten Halbjahr um 4,7 Prozent auf 179,5 Millionen Euro, und das Betriebsergebnis sank um 1,1 Prozent auf 29,5 Millionen Euro. Die schlechtere Profitabilität gehe auf hohe Materialkosten und eine Aufstockung des Lagerbestands zurück, hieß es. (dpa/jW)