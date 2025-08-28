Nicht weiter
Nach einem Jahrzehnt Bauzeit wurde der 3,2 Kilometer lange Streckenabschnitt der Autobahn 100 in Berlin am Mittwoch eröffnet. Die Befürworter sehen die Strecke als notwendige verkehrliche Maßnahme zur Anbindung des Berliner Ostens an das Autobahnnetz, Kritiker warnen vor mehr Autoverkehr und Belastung für Anwohner. Mehrere Gruppen forderten deshalb den Stopp eines weiteren Ausbaus. Künftig endet die Autobahn am Treptower Park vor der Spree. Dort wartet wegen des Neubaus der Elsenbrücke eine Großbaustelle – noch bis 2028. (jW)
