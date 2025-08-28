Gegründet 1947 Donnerstag, 28. August 2025, Nr. 199
Aus: Ausgabe vom 28.08.2025, Seite 5 / Inland

BRD gibt wenig Geld für Bildung aus

Brüssel. Deutschland hat im EU-Vergleich im Jahr 2023 anteilig weniger für Bildung ausgegeben als der Durchschnitt der EU-Länder. Wie aus dem am Mittwoch veröffentlichten Bericht »In Bildung investieren 2025« der EU-Kommission hervorgeht, flossen 2023 in der BRD 9,2 Prozent der öffentlichen Ausgaben beziehungsweise 4,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) in Bildung. Im EU-weiten Durchschnitt waren es demnach 9,6 Prozent der öffentlichen Ausgaben und 4,7 Prozent des BIP. (AFP/jW)

