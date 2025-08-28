BRD gibt wenig Geld für Bildung aus
Brüssel. Deutschland hat im EU-Vergleich im Jahr 2023 anteilig weniger für Bildung ausgegeben als der Durchschnitt der EU-Länder. Wie aus dem am Mittwoch veröffentlichten Bericht »In Bildung investieren 2025« der EU-Kommission hervorgeht, flossen 2023 in der BRD 9,2 Prozent der öffentlichen Ausgaben beziehungsweise 4,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) in Bildung. Im EU-weiten Durchschnitt waren es demnach 9,6 Prozent der öffentlichen Ausgaben und 4,7 Prozent des BIP. (AFP/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Inland
-
215 Lehrkräfte wenigervom 28.08.2025
-
»Auch unser Widerstand wird stärker«vom 28.08.2025
-
Nicht weitervom 28.08.2025
-
Maschinenbau droht Kahlschlagvom 28.08.2025
-
Kriegskabinett im U-Bootvom 28.08.2025
-
Abschiebung gestopptvom 28.08.2025
-
Rheinmetall baut ausvom 28.08.2025
-
Mit Turbo in die Wiesevom 28.08.2025
-
»Der Schwur von Buchenwald ist meine Orientierung«vom 28.08.2025