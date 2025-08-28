Palästina-Demo in Frankfurt verboten
Frankfurt am Main. Die für Sonnabend in Frankfurt am Main geplante palästinasolidarische Demonstration ist am Mittwoch verboten worden. Die Versammlungsbehörde im Ordnungsamt der Stadt untersagte die Demo als angeblich »potentiell antisemitische Versammlung«. Angemeldet war ein Demonstrationszug mit dem Titel »United4Gaza – Stoppt den Völkermord jetzt!« Nach »Erkenntnissen der Versammlungsbehörde« lägen »derart belastende Umstände vor, die ein komplettes Verbot der Versammlung rechtfertigen«, teilte die Stadt weiter mit. Der hessische Innenminister Roman Poseck (CDU) begrüßte das Verbot gegenüber dpa; auch das Innenministerium habe in den vergangenen Tagen darauf hingewirkt. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Inland
-
215 Lehrkräfte wenigervom 28.08.2025
-
»Auch unser Widerstand wird stärker«vom 28.08.2025
-
Nicht weitervom 28.08.2025
-
Maschinenbau droht Kahlschlagvom 28.08.2025
-
Kriegskabinett im U-Bootvom 28.08.2025
-
Abschiebung gestopptvom 28.08.2025
-
Rheinmetall baut ausvom 28.08.2025
-
Mit Turbo in die Wiesevom 28.08.2025
-
»Der Schwur von Buchenwald ist meine Orientierung«vom 28.08.2025