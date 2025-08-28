Geflüchtete fühlen sich weniger willkommen

Berlin. Das Gefühl, willkommen zu sein, hat bei in Deutschland lebenden Geflüchteten offenbar kontinuierlich abgenommen. Das geht aus den am Mittwoch veröffentlichten Ergebnissen einer Langzeitstudie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) in Berlin hervor. Die Frage »Fühlen Sie sich heute in Deutschland willkommen?« beantworteten im Jahr 2023 nur noch 65 Prozent der Befragten positiv. 2017 hatten das 84 Prozent ganz oder überwiegend bejaht, 2020 lag der Anteil nur noch bei 78 Prozent. Aussagen von Geflüchteten aus der Ukraine und der Türkei wurden bei der Studie nach Angaben des DIW nicht berücksichtigt. (dpa/jW)