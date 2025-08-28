Merz: FCAS-Entscheidung bis Jahresende
Berlin. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat bis Ende des Jahres eine Entscheidung darüber angekündigt, wie es mit dem geplanten europäischen Luftkampfsystem FCAS weitergeht. Man werde bei den Ende der Woche in Toulon anstehenden deutsch-französischen Regierungskonsultationen nicht über das Thema sprechen, sagte Merz am Mittwoch nach einer Kabinettssitzung in Berlin. Er habe mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron aber eine Entscheidung bis Ende des Jahres verabredet. Bei FCAS, das beide Länder zusammen mit Spanien entwickeln, gibt es unterschiedliche Vorstellungen über die jeweilige Beteiligung. (dpa/jW)
