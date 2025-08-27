BRD nimmt Afghanen aus Pakistan wieder auf

Berlin. Die Bundesregierung beendet einen monatelangen Aufnahmestopp für in Pakistan ausharrende Afghanen, denen eine Einreise in die BRD zugesagt worden war. »Die verschiedenen Prüfverfahren laufen derzeit wieder an«, hieß es am Dienstag aus dem Auswärtigen Amt in Berlin. Personal der zuständigen Behörden sei vor Ort, um die Verfahren fortzuführen. Betroffene – großteils ehemalige sogenannte Ortskräfte deutscher Institutionen in Afghanistan sowie ihre Familien – seien bereits informiert worden. Hintergrund sind der wachsende juristische Druck in der BRD und eine Abschiebekampagne pakistanischer Behörden. (Reuters/jW)