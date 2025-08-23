Irak: Tote bei Festnahme von Oppositionellem
Suleimanija. In der autonomen kurdischen Region im Nordirak hat es bei der Festnahme des prominenten Oppositionellen Lahur Scheikh Dschangi Talabani drei Tote und 19 Verletzte gegeben. Dschangi habe sich mit seiner Leibwache verschanzt, dann aber ergeben, sagte ein Behördensprecher gegenüber AFP am Freitag. Gegen Dschangi und mehrere weitere Verdächtige waren Haftbefehle wegen »Verschwörung gegen die Sicherheit und Stabilität« erlassen worden. Seit Jahrzehnten ringen die Talabani-Brüder um politischen Einfluss in der Region. Dschangi hatte im Januar die Partei Volksfront gegründet. (AFP/jW)
