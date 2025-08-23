Kolumbien: Hubschrauber der Polizei abgeschossen
Amalfi. Im Norden Kolumbiens ist am Donnerstag (Ortszeit) ein Polizeihubschrauber abgeschossen worden. Acht Polizisten seien ums Leben gekommen, acht weitere verletzt worden, teilte Präsident Gustavo Petro mit. Demnach soll die linke Guerillaorganisation FARC verantwortlich sein. Laut Gouverneur Andrés Julián Rendón ist in der Region über die FARC hinaus das mexikanische »Golfkartell« aktiv. Die Zeitung El Tiempo berichtete, dass Polizisten im Einsatz gewesen seien, um Kokafelder zu zerstören sollten. Zuvor hatten Sicherheitskräfte 1,5 Tonnen Kokain des »Golfkartells« beschlagnahmt. (dpa/jW)
