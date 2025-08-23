Manila und Canberra: Neues Militärabkommen
Manila. Die Philippinen und Australien arbeiten an einem neuen Militärabkommen, das gemeinsamen »Sicherheitsherausforderungen« im indopazifischen Raum begegnen und 2026 unterzeichnet werden soll. Damit werde der Weg für häufigere Militärübungen und stärkere Abschreckung geebnet, teilte der philippinische Verteidigungsminister Gilberto Teodoro am Freitag mit. Amtskollege Richard Marles ergänzte, man werde an fünf Standorten beim Ausbau von Rüstungsinfrastruktur kooperieren. Beide prangerten die ihrer Ansicht nach zunehmend aggressiven Aktivitäten Chinas im Südchinesischen Meer an. (Reuters/jW)
