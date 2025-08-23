Gegründet 1947 Sa. / So., 23. / 24. August 2025, Nr. 195
Aus: Ausgabe vom 23.08.2025, Seite 6 / Ausland

Milizen töten fünf Polizisten im Iran

Teheran. Militante Aufständische haben in den iranischen Provinzen Sistan und Belutschistan fünf Polizisten getötet, wie die Nachrichtenagentur Tasnim berichtete. Die islamistische Gruppe Dschaisch Al-Adl habe den Angriff auf der Plattform Telegram demnach für sich reklamiert. In Sistan und Belutschistan kommt es anders als im übrigen Iran immer wieder zu solchen Anschlägen. Die Mehrheit der dortigen Bevölkerung gehört der sunnitischen Richtung des Islam an, während die schiitische Richtung die Staatsreligion des Irans ist. (dpa/jW)

