Neue Massengräber in Kenia entdeckt

Nairobi. Kenianische Behörden haben fünf Leichen geborgen, die nahe dem Ort lagen, an dem vor zwei Jahren mehr als 400 Anhänger einer Weltuntergangssekte ums Leben kamen. Der staatliche Pathologe Richard Njoroge berichtete laut Africa News am Donnerstag, dass die Ermittler zudem verstreute menschliche Körperteile gefunden hätten. Die Entdeckung habe für Aufruhr gesorgt und alarmierende Fragen über den anhaltenden Einfluss religiöser Lehren aufgeworfen. Die Behörden hatten zuvor 27 weitere mutmaßliche Massengräber in der Umgebung identifiziert und damit den Verdacht erhärtet, dass noch viel mehr Opfer in diesem Gebiet begraben sein könnten. (jW)