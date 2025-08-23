Zehn Flüchtlinge aus Seenot gerettet

Rom. Die italienische Seenotrettungsorganisation »Mediterranea Saving Humans« hat am Freitag zehn Migranten vor der libyschen Küste gerettet, wie der Sender Africa News berichtete. Die Geretteten seien zuvor von bewaffneten Milizionären über Bord geworfen worden, teilte die Organisation mit und veröffentlichte Aufnahmen, die zeigen, wie sich ein vermutlich militärisches Boot in der Nacht zu Freitag etwa 30 Seemeilen nördlich von Tripolis ihrem Rettungsschiff näherte. Dessen Crew sei jüngst wiederholt von der libyschen Küstenwache und maskierten Männern auf unmarkierten Schnellbooten eingeschüchtert worden. (jW)