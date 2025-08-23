Zehn Flüchtlinge aus Seenot gerettet
Rom. Die italienische Seenotrettungsorganisation »Mediterranea Saving Humans« hat am Freitag zehn Migranten vor der libyschen Küste gerettet, wie der Sender Africa News berichtete. Die Geretteten seien zuvor von bewaffneten Milizionären über Bord geworfen worden, teilte die Organisation mit und veröffentlichte Aufnahmen, die zeigen, wie sich ein vermutlich militärisches Boot in der Nacht zu Freitag etwa 30 Seemeilen nördlich von Tripolis ihrem Rettungsschiff näherte. Dessen Crew sei jüngst wiederholt von der libyschen Küstenwache und maskierten Männern auf unmarkierten Schnellbooten eingeschüchtert worden. (jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Ausland
-
Verschärfte Massendeportationvom 23.08.2025
-
Schlag gegen Autonomevom 23.08.2025
-
Widerspruch gegen Aggressionvom 23.08.2025
-
Schauspiel für Abbasvom 23.08.2025
-
Smotrich schafft Faktenvom 23.08.2025
-
Pipelines als Zielscheibevom 23.08.2025
-
Etappensieg für Familie Shinawatravom 23.08.2025