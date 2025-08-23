FBI durchsucht Haus von Ex-Trump-Berater Bolton

Washington. FBI-Agenten haben die Wohnung von John Bolton, einem ehemaligen Berater von US-Präsident Donald Trump, der sich zu einem hartnäckigen Kritiker entwickelt hat, durchsucht, wie die New York Post am Freitag berichtete. Ein FBI-Sprecher bestätigte »gerichtlich genehmigte Maßnahmen« in der Umgebung von Boltons Wohnhaus. »Niemand steht über dem Gesetz«, schrieb FBI-Direktor Kash Patel am Freitag morgen auf X. Bolton war während Trumps erster Amtszeit US-Botschafter bei den Vereinten Nationen und nationaler Sicherheitsberater. Es war zunächst unklar, warum das FBI die Immobilie durchsucht hat. (Reuters/jW)