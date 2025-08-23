Gegründet 1947 Sa. / So., 23. / 24. August 2025, Nr. 195
Die junge Welt wird von 3019 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 23.08.2025, Seite 2 / Ausland

FBI durchsucht Haus von Ex-Trump-Berater Bolton

Washington. FBI-Agenten haben die Wohnung von John Bolton, einem ehemaligen Berater von US-Präsident Donald Trump, der sich zu einem hartnäckigen Kritiker entwickelt hat, durchsucht, wie die New York Post am Freitag berichtete. Ein FBI-Sprecher bestätigte »gerichtlich genehmigte Maßnahmen« in der Umgebung von Boltons Wohnhaus. »Niemand steht über dem Gesetz«, schrieb FBI-Direktor Kash Patel am Freitag morgen auf X. Bolton war während Trumps erster Amtszeit US-Botschafter bei den Vereinten Nationen und nationaler Sicherheitsberater. Es war zunächst unklar, warum das FBI die Immobilie durchsucht hat. (Reuters/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

