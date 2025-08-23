Experten: Hungersnot in Gaza-Stadt
Gaza. In Gaza-Stadt herrscht eine Hungersnot. Das hat die international führende Organisation für die Klassifizierung von Ernährungssicherheit, Integrated Food Security Phase Classification (IPC), am Freitag bekanntgegeben. Demnach leiden die schätzungsweise 800.000 Menschen in der Stadt nun unter der schlimmsten Phase fünf der IPC-Klassifizierung. Das bedeutet, dass mindestens 20 Prozent der Haushalte extremen Nahrungsmangel aufweisen, 30 Prozent der Kinder unter akuter Mangelernährung leiden und täglich zwei von 10.000 Menschen verhungern. Da es nicht möglich sei, Daten im Gebiet nördlich der Stadt zu erheben, könne der IPC die dortige Lage nicht bewerten, doch Experten schätzen sie als noch verheerender ein. In Khan Junis und Deir Al-Balah gelte noch Phase vier, doch wahrscheinlich werde auch dort in den kommenden Wochen Hungersnot herrschen. (jW)
