Wehrdienstentwurf: Musterung vorgezogen
Berlin. Die Bundesregierung hat ihren Entwurf für ein Wehrdienstgesetz überarbeitet und die verpflichtende Musterung jüngerer Männer vorgezogen. Das geht aus dem neuen Text des Gesetzentwurfs hervor, über den Reuters bereits am Freitag berichtete. Auf Drängen der SPD wurde demnach ein Passus gestrichen, wonach die Pflicht automatisch in Kraft getreten wäre, wenn der Bundestag sich über drei Wochen nicht auf einen Beschluss geeinigt hätte. Jetzt ist das Ja des Bundestags in jedem Fall nötig. Verpflichtende Musterungen sollen außerdem bereits ab Juli 2027 beginnen. (Reuters/jW)
