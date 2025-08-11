Regenbogen unterm Reichenturm
Im ostsächsischen Bautzen haben sich am Sonntag nach Veranstalterangaben rund 4.300 Menschen versammelt, um für die Gleichberechtigung von sowie gegen die Gewalt an queer lebenden Personen zu demonstrieren. Die Teilnehmenden der Kundgebung zum »Christopher Street Day« kamen am östlichen Rand der Altstadt (Foto) zusammen. Faschistische Organisationen marschierten dagegen auf, darunter die »Jungen Nationalisten«, »Freie Sachsen«, »Der III. Weg« sowie »Deutsche Jugend Voran«, wie die Journalistin Kili Weber auf X dokumentierte. (jW)
