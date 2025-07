Nachschlag: Mettbrötchen und Helium 3

x.com/DDRMondbasis Fröhliche Genossinnen von der DDR-Mondbasis bei einem Ausflug

Kurz vor Untergang der DDR traf die Staatsführung bekanntlich den Beschluss, auf den Mond überzusiedeln, um den Arbeiter- und Bauernstaat mit zuverlässigen Genossen fernab vom Klassenfeind weiterleben zu lassen. Über das Leben dort können sich die im kapitalistischen Elend Zurückgebliebenen in KI-generierten Kurzfilmen informieren.

Donnerstag, 24. Juli, ein herrlicher neuer Tag auf der DDR-Mondbasis: In der Kantine der Freude werden Mettbrötchen serviert – jede Schrippe mit höchster Sorgfalt geschmiert, versichert Genossin Martha Kleberg. Das Poliklinikum in Sektor A nimmt drei hochmoderne Lichtbäder in Betrieb, deren Gebrauch Chefarzt Dr. Volkmar Klingberg jedem Werktätigen zur Steigerung des Wohlempfindens empfiehlt. Und der VEB Kartographisches Erkundungswesen Kosmos hat Helium-3-Vorkommnisse für den planmäßigen Valutazufluss entdeckt. Unterlegt ist das Video wie immer mit Musik von Schallplattenunterhalter Klaus Kosmonaut. Freundschaft! (nb)