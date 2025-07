SWR/Lourdes Picareta/arte Ende in Sicht: Angelrutenfischer auf den Azoren

Grenzenlos köstlich

Berchtesgadener Land und Königssee – Naturerlebnisse mit Genuss

Ab an den Königssee! Gefrühstückt wird nur leicht: Weißwurscht und Brezen. Später am Tag, nach dem Besuch in der hiesigen Lederhosenfabrik, wird sich mit Königssee-Spritz erquickt. BRD 2025.

WDR, 18.15 Uhr

Re: Die letzten Angelrutenfischer der Azoren

Einst war mehr als genug Thunfisch für alle da. Nun halten Angler ihre Leinen an den Bambusruten oft umsonst in den Ozean. Der industrielle Fischfang kommt ihnen zuvor – und die Fangquoten der Europäischen Union geben den azoreanischen Anglern nun wohl den Rest. BRD 2024.

Arte, 19.40 Uhr

Spider-Man: A New Universe

Animierte Viele-Spinnen-Theorie: Bullensohn Miles Morales (deutsche Stimme: Marco Eßer) wird von einem Achtbeiner gezwickt und krabbelt fortan die Wände hoch. Aber nicht allein: Aus den Parallelwelten kommen die Spinnenwesen herbei. USA 2018.

Pro sieben Maxx, 20.15 Uhr

Die Nordstory

Sylt: Mangelware Wohnraum

Da leben, wo andere Urlaub machen, geht auf Sylt nicht mehr. Die Mieten sind pervers hoch, wer auf der Insel im Tourismussektor arbeitet, muss entweder einen Großteil seines Gehalts direkt an den Vermieter abführen oder vom Festland aus pendeln. BRD 2025.

NDR, 20.15 Uhr

30 Dinge, wie Neukölln tickt

Berlin wird dich töten! BRD 2024.

RBB, 20.15 Uhr

Yared kommt rum

Dibaba erzählt Dorfgeschichten! Heute: Pommerby

Das an der Wasserkante gelegene Erholungsörtchen Pommerby im Kreis Schleswig-Flensburg ist nichts für Massenaufläufe. Aber für Hochzeiten: Der ausgediente Leuchtturm Falshöft wurde ausgebaut. BRD 2025.

NDR, 21.15 Uhr

Kanaren – El Hierro

Mit dem Inselflieger ans Ende der Welt

Es geht vor die westafrikanische Küste, auf die eiserne Insel. El Hierro wurde bislang vom Massentourismus weitgehend verschont. Ein Blick von oben ist um so köstlicher. BRD 2019.

3sat, 21.50 Uhr

Sultanas Traum

1905 erschien die Science-Fiction-Erzählung »Sultana’s Dream« der bengalischen Schriftstellerin Rokeya Sakhawat Hussain (1880–1932). Die feministische Utopie wurde im Film der spanischen Regisseurin und Professorin für Animationsfilm an der Kunsthochschule Köln, Isabel Herguera, zur Inspirationsquelle von Hauptfigur Inés, die nach Ladyland, ein Indien der Frauen, reist. BRD/Spanien 2023.

Arte, 23.15 Uhr

Song Trip: 01099 x Albanien

Aus der Dresdner Neustadt nach Südosteuropa: Das Rapquartett 01099 nimmt mit Sängerin Semi Jaupaj und Sänger Arian Shehu in deren albanischer Heimat den Song »2000er« neu auf. BRD 2025.

ZDF, 23.30 Uhr

Berlin Sounds: Ick steh’ auf Berlin

80er/90er

Wiege der Ärzte, Spielplatz Nina Hagens: Wie aus zwei Berlins wieder eins und die Popmusik dadurch nicht besser wurde. BRD 2025.

RBB, 23.30 Uhr