Linkspartei-Stiftung in Russland unerwünscht

Berlin. Die der Partei Die Linke nahestehende Rosa-Luxemburg-Stiftung ist in Russland zur unerwünschten Organisation erklärt worden. Dies bestätigte Geschäftsführerin Daniela Trochowski am Dienstag der Taz. »Wir bedauern diese weitere Eskalation durch die russische Regierung«, sagte sie demnach. Laut Taz begründet die russische Generalstaatsanwaltschaft den Schritt damit, dass die Stiftung Programme und Projekte durchführe, »die darauf zielen, Proteststimmung zu schüren, die Jugend zu radikalisieren und Organe der Staatsmacht Russlands zu diskreditieren«. Die der Partei Bündnis 90/Die Grünen nahestehende Heinrich-Böll-Stiftung wurde in Russland bereits 2022 für unerwünscht erklärt, die Stiftungen von SPD, CDU und FDP 2024. (dpa/jW)