Landtag für Bericht zu Northvolt-Förderung

Kiel. Die staatliche Förderung des mittlerweile insolventen schwedischen Batterieherstellers Northvolt ist nun ein Fall für den Rechnungshof in Schleswig-Holstein. Mit den Stimmen von SPD, FDP und SSW hat der Landtag am Mittwoch bei diesem einen Sonderbericht in Auftrag gegeben. Die Koalitionsfraktionen von CDU und Bündnis 90/Die Grünen enthielten sich bei der Abstimmung über den Antrag. Der SPD-Politiker Kianusch Stender kritisierte, »die Menschen in Schleswig-Holstein haben jetzt 300 Millionen mehr Schulden als vorher und das kann man nicht als Erfolg verkaufen«. (dpa/jW)