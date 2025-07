Im Beitrag »Zivile Verteidigung Krankenhäuser« vom 18.07.2025 hieß es, am Krankenhaus Köln-Merheim werde eine unterirdische 14stöckige Intensivstation geplant. Das ist falsch. Wie die Kliniken der Stadt Köln gGmbH jW mitteilten, sei aber im Rahmen der Planungen für einen großen Krankenhausneubau eine zweistöckige Tiefgarage geplant. Diese soll so ausgestattet werden, »dass sie als unterirdisches Krisenzentrum in wenigen Stunden bei einem MANV (Massenanfall von Verletzten) zu einer Notaufnahme inkl. intensivmedzinischen Behandlungsmöglichkeiten eingerichtet werden kann«. Wir bitten, den Fehler zu entschuldigen. (jW)