BRD erlaubt Export von »Eurofighter« an Türkei

Berlin. Die Bundesregierung hat der Lieferung von Kampfjets des Typs »Eurofighter Typhoon« an den NATO-Staat Türkei zugestimmt. Damit beschied sie eine Voranfrage für 40 der Maschinen aus britischer Produktion positiv, wie Regierungssprecher Stefan Kornelius am Mittwoch vor Journalisten mitteilte. Das Verteidigungsministerium habe eine schriftliche Bestätigung an die türkische Regierung übermittelt, in der die Genehmigung des Exports bestätigt wurde. Die Kampfjets werden in einem Konsortium hergestellt, dem neben dem Vereinigten Königreich und der BRD auch Italien und Spanien angehören. Ohne die Zustimmung der Bundesregierung können die anderen Staaten nicht an Drittländer exportieren. Zuvor hatten die britische und die türkische Regierung eine Absichtserklärung zum Export der 40 »Eurofighter« unterzeichnet, wie beide am Mittwoch mitteilten. (dpa/AFP/jW)