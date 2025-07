Nachschlag: Nicht für jedermann

Maxim Schulz/ARD Fokus auf den Sieg: Die Schwimmerin Angelina Köhler in der Dokumentation »Mein Körper. Meine Konzentration«

Was wollte ich gleich noch mal schreiben? Ach ja, Nachschlag. Dabei war ich eben noch beim Rotlicht. Nein, in der Redaktionskonferenz. Ein bisschen fokussierter bleiben, das täte manchmal gut. Die Dokumentation »Mein Körper. Meine Konzentration« verspricht Aufklärung und Hilfe zugleich. Was man von Neurowissenschaftlern über das Gehirn erfährt, ist spannend, doch alles andere wenig nützlich. Die Doku begleitet eine Schwimmweltmeisterin, einen Fluglotsen in Ausbildung und einen Proficomputerspieler. Die »Message«: Konzentration braucht man für Spitzenleistung. Daran zu arbeiten, bekommt den Beigeschmack des Selbstoptimierungswahns. Gesellschaftliche Faktoren für kürzere Aufmerksamkeitsspannen werden ausgeblendet. Entsprechend banal bleiben die Tips: viel Entspannung zwischen den Arbeitsphasen, darauf wär’ man von selbst gar nicht gekommen. Die Leistungsschwimmerin berichtet von ihrer Regeneration im Luxusurlaub in Französisch-Polynesien. Okay, dann fang’ ich mal an zu sparen. (mp)