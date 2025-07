NDR/Reinhard Bettauer Große Brücken, marodierende Maschinen

Ein Sommer an der Havel

Von der Quelle bis nach Berlin

In Mecklenburg-Vorpommern, genauer: im Müritz-Nationalpark, entspringt die 334 Kilometer lange Havel. Wie es weitergeht, nachdem sie Berlin durchflossen hat, zeigt Arte im Anschluss. Ab 17 Uhr gibt’s nasse Kapitale: »Die tollsten Berliner Seen, Flüsse und Kanäle«. BRD 2022.

3sat, 14 Uhr

Nordreportage: Marode ­Brücken, große Maschinen

Abbrucharbeiten mit Bagger und Kran

Man kann natürlich den Dresdner Weg gehen und warten, bis was von alleine einsackt. Oder man macht es wie in Verden, wo die alte Nordbrücke über der Aller per Kran abgetragen wird. BRD 2025.

NDR, 18.15 Uhr

Re: Mit 1.400 Schafen über den Gletscher

Seit 6.000 Jahren wird in Südtirol die Transhumanz vollzogen. Der Viehtrieb auf 3.000 Höhenmetern ist voller Herausforderungen für Tiere und Hirten. BRD 2024.

Arte, 19.40 Uhr

Mission Boden – Gesunde Erde, gesunder Mensch

Europas Erde wird kaputt geritten: 60 Prozent sind im schlechten Zustand und werden von Klimawandel und intensiver Landwirtschaft malträtiert. Im Anschluss: »Boomende Städte, sterbendes Land«. A 2025.

3sat, 20.15 Uhr

50 Jahre Karat

Eine deutsche Rockgeschichte

»Wenn ein Schwan singt, lauschen die Tiere«: 1975 in Berlin gegründet, mauserten sich Karat zur DDR-Rockband schlechthin. BRD 2025.

RBB, 20.15 Uhr

Fußball der Frauen: EM

Gruppe D: Frankreich – Wales

Live aus St. Gallen: Für die Waliserinnen ist es die erste A-Turnierteilnahme der Verbandsgeschichte. Jetzt geht es gegen die Halbfinalteilnehmerinnen von 2022. CH 2025.

ZDF, 21 Uhr

Y-Kollektiv: Cybergrooming. Pädokriminelle im Kinderchat

Spielwiese für Kriminelle: Im Internet werden Minderjährige manipuliert. BRD 2025.

MDR, 21.15 Uhr

Rod Stewart, Stimme mit Rock und Seele

»If you want my body and you think I’m sexy / Come on, sugar, tell me so«: Roderick David Stewart, Inhaber der »Stimme mit Rock und Seele« (hä?), feierte im Januar seinen 80. Geburtstag. Im Anschluss: Der Konzertmitschnitt in der Londoner Royal Albert Hall 2004. F 2025.

Arte, 21.45 Uhr

Spaceballs

»Durchkämmt die Wüste!« USA 1987.

Nitro, 23.05 Uhr