Ex-FPÖ-Mitarbeiter wegen Betrugs vor Gericht

Graz. Ein ehemaliger Mitarbeiter des FPÖ-Nationalratsabgeordneten Axel Kassegger musste sich laut APA am Mittwoch am Grazer Straflandesgericht wegen schweren Betrugs verantworten. Er soll 6000 Euro vom Arbeitsmarktservice (AMS) bezogen haben, obwohl er bereits bei der FPÖ mitgearbeitet hatte. Der 47-Jährige war geständig und bekam eine Diversion. Angesichts des »finanziellen Engpasses« des Mannes erlegte ihm der Richter statt einer Geldbuße 240 Stunden gemeinnütziger Arbeit auf, außerdem muss er binnen sechs Monaten den Schaden beim AMS wiedergutmachen. Der Angeklagte stimmte zu, die Staatsanwältin äußerte sich nicht. Sollten vonseiten der Anklage keine Einwände kommen, tritt die Diversion in Kraft. (jW)