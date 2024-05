EU: Rechte Fraktion schließt AfD aus

Brüssel. Im EU-Parlament sind alle neun AfD-Abgeordneten aus der extrem rechten Fraktion »Identität und Demokratie« (ID) ausgeschlossen worden. Ein entsprechender Antrag des Fraktionschefs Marco Zanni von der italienischen Lega habe die erforderliche Unterstützung bekommen, sagten mehrere Fraktionsvertreter am Donnerstag der dpa in Brüssel. Zuvor hatten Äußerungen des AfD-Abgeordneten Maximilian Krah über die SS der Nazis zum Bruch der französischen Partei Rassemblement National mit der AfD geführt. In dem Beschluss heißt es, in Anbetracht »der Reihe von Vorfällen, an denen Herr Maximilian Krah und damit auch die deutsche Delegation der Gruppe beteiligt waren und in Anbetracht der Tatsache, dass diese Vorfälle dem Zusammenhalt und dem Ruf der Gruppe geschadet haben« werde die Mitgliedschaft der neun AfD-Politiker mit sofortiger Wirkung beendet. (dpa/jW)