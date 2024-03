Gaza: Berlin beteiligt sich an Abwürfen

Berlin. Die deutsche Luftwaffe soll sich noch in dieser Woche mit Transportflugzeugen an dem von Jordanien initiierten Lastenabwurf dringend benötigter Hilfsgüter über dem Gazastreifen beteiligen. Das teilte Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) am Mittwoch in Berlin mit. Dafür sollen zwei in Frankreich stationierte deutsche Transportflugzeuge vom Typ »Hercules« eingesetzt werden, die jeweils bis zu 18 Tonnen transportieren könnten. Der Abwurf sei »nicht ungefährlich«, erklärte Pistorius. Nach UN-Angaben droht im Gazastreifen eine Hungerkatastrophe, wenn die Lieferungen auf dem Landweg nicht ausgeweitet werden. (dpa/jW)