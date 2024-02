Geiselnehmer in Schweiz erschossen

Yverdon. 15 Menschen sind in der Schweiz in einem Zug stundenlang von einem Geiselnehmer mit Messer und Axt bedroht worden. Die Polizei konnte alle unverletzt befreien. Der Geiselnehmer allerdings wurde erschossen, wie die Polizei in der Nacht zu Freitag in Yverdon-les-Bains im Kanton Waadt in der Westschweiz berichtete. Nach Angaben der Behörden liegen keine Hinweise auf einen politischen oder terroristischen Hintergrund der Geiselnahme vor. (dpa/jW)