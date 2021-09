Nazis vor Gericht

Die Nürnberger Prozesse gegen führende Nazis werden jetzt im historischen Gerichtssaal als Dokumentartheater inszeniert. Das Stück »Saal 600: Spurensuche« von Regine Dura und Hans-Werner Kroesinger basiere auf Verhandlungsprotokollen und Berichten namhafter Prozessbeobachterinnen und -beobachter wie Erika Mann oder John Steinbeck, wie das Nürnberger Staatstheater am Dienstag mitteilte. Fünf Schauspielerinnen und Schauspieler bringen diese in Ausschnitten zu Gehör. Die Uraufführung ist am 25. September geplant. Am 20. November 1945 mussten sich in dem Schwurgerichtssaal erstmals in der Geschichte Vertreter eines Staates wegen ihrer Verbrechen verantworten. (dpa/jW)