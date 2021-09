Die Triophilosophie

CharlotteDuale Königsdisziplin Trio: Moritz von Oswald, Laurel Halo und Heinrich Köbberling (v. l. n. r.)

In der improvisierten Musik gilt das Trio als Königsdisziplin, bestenfalls noch getoppt von der Soloimprovisation. Seit dem Bill Evans Trio mit Scott LaFaro und Paul Motian, den Jimmy Giuffre 3 mit Steve Swallow und Paul Motian, also seit ungefähr 1960, genießt das Trio den Nimbus des Zusammenspiels auf Augenhöhe. Nix mehr mit Virtuose plus abgezockter Rhythmusgruppe. »The Art of the Trio« (Albumtitel) funktioniert als Versprechen auf improvisatorische Höhenflüge ohne Netz und doppelten Boden. Die Liste derer, die dieses Versprechen auf je spezifische Weise eingelöst haben, ist lang. Man denke nur an die Trios von Keith Jarrett, Bobo Stenson, Splashgirl, Pablo Held oder das »Esbjörn Svensson Trio« (e. s. t.) – um nur einige zu nennen.

Der diesjährige Überraschungserfolg von »Promises«, dem gemeinsamen Album von Sam Shepherd aka Floating Points mit Pharoah Sanders und dem London Symphony Orchestra erinnerte noch einmal daran, wie reizvoll die Schnittmenge zwischen improvisierter und elektronischer Musik ist. Je nach Perspektive als clubinformierte Improvisation oder aber die Freiheiten der Improvisation suchende Electronica. Und wie schon damals beim Tied & Tickled Trio oder der Kollaboration von Jan Jelinek und den Australiern von Triosk will die Bezeichnung »Trio« etwas versprechen. Nicht anders im Falle des Moritz von Oswald Trios. Zwar hatte der klassisch ausgebildete Orchesterschlagzeuger seinerzeit, als er sein Trio an den Start brachte, noch augenzwinkernd versichert, in seiner Musik keinen Jazz zu hören – aber über die Jahre und mit wechselnden Besetzungen lässt sich das kaum mehr leugnen.

Gerieten die ersten Trioversuche mit Max Loderbauer und Vladislav ­Delay noch etwas unentschlossen mäandernd, um sich erst einmal von der kühlen Strenge des Minimal Dub, mit dem sich Moritz von Oswald in den 1990er Jahren als Teil von Rhythm & Sound, Chain Reaction und Basic Channel seinen Ruf erarbeitet hatte, abzusetzen. Aber schon auf dem vierten Album »Fetch« (2011) setzte das Trio auf die Mitwirkung von Musikern aus der analogen Jazzszene: den Bassisten Marc Muellbauer, den Holzbläser Jonas Schoen und den Blechbläser Sebastian Studnitzky. Das Soundideal pendelte sich irgendwo zwischen dem dicht verwobenen »Ocean of Sound« der elektrischen Phase im Werk von Miles Davis und den »Mwandishi«-Experimenten von Herbie Hancock ein. Beim nächsten Versuch »Sound­ing Lines« (2015) war dann der mittlerweile verstorbene Afrobeat-Minimalist Tony Allen an Bord, daneben noch Max Loderbauer – entsprechend locker und flüssig der Groove.

Nach einer längeren Pause präsentiert Moritz von Oswald mit dem Album »Dissent« nun ein neubesetztes Trio, das aufhorchen lässt. Mit dabei die aus Ann Arbor, Michigan stammende, aber seit längerem in Berlin lebende Dark-Weird-Pop-Produzentin Laurel Halo an den Keyboards, die hier gemäß des Mottos »Weniger ist mehr!« agiert, aber dafür auch vor Deep House-Moves nicht zurückschreckt. Auch der Jazzschlagzeuger Heinrich Köbberling ist mit dabei, den man aus seiner Arbeit mit Julia Hülsmann, mit Aki Takase, aber auch mit Knarf Rellöm oder als Mitglied von Günter Adler kennen kann und der aktuell eine Schlagzeugprofessur an der Berliner UdK bekleidet. Der Legende nach war es Köbberling, der einst Moritz von Oswald Jazzschlagzeug-Unterricht erteilte, als dieser noch bei den späten Palais Schaumburg spielte, deren Resonanz überschaubar blieb. Mit Gründen. So hat hier ein hochinteressantes Team zusammengefunden. Insbesondere Köbberling macht ordentlich Alarm und bietet seinen Mitmusikern reichlich Impulse.

Die angedeutet konzeptuelle Dramaturgie der zwölf Tracks mit zehn Kapiteln plus Vor- und Nachwort könnte auf eine Erzählung deuten, ist aber wohl eher ein Hinweis auf die längeren Jam-basierten Sessions, die dann noch prozessiert und geschnitten wurden. Klingt auch irgendwie inspiriert von Miles Davis oder Can-Krautrock. Wie wir in Christoph Dallachs Oral History »Future Sounds« (2021) lesen können, waren ja Drummer eine entscheidende Schnittstelle zwischen dem frühen Free Jazz à la Peter Brötzmann, Globe Unity und Irene Schneider und den freieren Rockentwürfen in Köln und Heidelberg. »Dissent« beeindruckt jedenfalls durch mysteriös-abgründige, polyrhythmische Klanglandschaften zwischen minimalistischem Techno Dub, Deep House-Grooves und Disco-Kuhglocken, bei denen nie ganz klar wird, welche Sounds live eingespielt und welche anschließend prozessiert wurden. Auf jeden Fall spannend, mit Kopfhörern nur noch faszinierend und psychedelisch!