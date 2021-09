Nachschlag: Que sera, sera

SWR/WDR/BR Schon in der Verfilmung von 1934 spielte James Stewart den US-amerikanischen Arzt Dr. Ben MacKenna

Auf der Reise von Casablanca nach Marrakesch ahnt das Ehepaar Benjamin und Josephine McKenna nicht, welches dramatische Abenteuer ihnen bevorsteht. Was zunächst als nette Urlaubsbekanntschaften erscheint, entpuppt sich als internationales Komplott gegen die französische Regierung. Ben (James Stewart) und Jo (Doris Day) werden unfreiwillig Mitwisser, zumindest in den Augen der Verschwörer. Die nehmen Sohn Henry als Geisel, um das Ehepaar davon abzubringen, die Behörden über die Pläne zu informieren. Die Spur auf der verzweifelten Jagd nach dem Jungen führt Ben und Jo schließlich nach London.

In Alfred Hitchcocks »Der Mann, der zuviel wusste« (The Man who knew too much) brilliert in der Neuverfilmung von 1956 vor allem Doris Day schauspielerisch wie musikalisch – es empfiehlt sich das englischsprachige Original. Die auf Deutsch synchronisierte Fassung strahlte der NDR am Montag zu äußerst später Stunde aus. Wenn schon Remakes, dann bitte so und künftig zur »Primetime«. (mb)