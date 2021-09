Nicht verplempern

Die Berliner Band City hat ihren Abschied von der Bühne angekündigt. Zuvor feiern die vier Musiker aber im kommenden Jahr noch den 50. Bandgeburtstag. »Wir wollen’s mal versuchen, wenn’s am schönsten ist, aufzuhören. Und nicht die Sache zu verplempern«, sagte Gitarrist Fritz Puppel (76) bei einer Pressekonferenz am Dienstag in Berlin. Sänger Toni Krahl (71) scherzte: »Wir müssen unsere Tabletten einnehmen und denn ab ins Heim.« Das Jubiläumsjahr feiern die Musiker mit der Veröffentlichung eines Doppelalbums, einer TV-Dokumentation, einem Buch – und vielen Konzerten. (dpa/jW)