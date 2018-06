Demonstrationen in Mazedonien

Skopje. Mehrere tausend Menschen haben am Mittwoch abend in Mazedoniens Hauptstadt Skopje gegen den »Kompromiss« im jahrelangen Streit mit Athen um den Staatsnamen demonstriert. Die vor dem Parlament Versammelten warfen der Regierung Verrat vor, wie mazedonische Medien berichteten. »Wir haben nur einen Namen: Mazedonien«, lautete eine der Parolen. Auch aus anderen Landesteilen wurden Proteste gemeldet. Regierungschef Zoran Zaev und sein griechischer Kollege hatten sich in dieser Woche auf den möglichen neuen Staatsnamen Nord-Mazedonien (Mazedonisch: Severna Makedonija) geeinigt. (dpa/jW)