Margot Kidder gestorben

Die US-amerikanische Schauspielerin Margot Kidder, die in den »Superman«-Filmen der 70er und 80er Jahre die Reporterin Lois Lane, mehr oder weniger die Freundin des »Stählernen« spielte, ist tot. Sie starb am Sonntag im Alter von 69 Jahren im US-Bundesstaat Montana. Kidder stammte aus Kanada, hatte 2005 aber die US-Staatsbürgerschaft angenommen. Sie sei die beste Lois Lane gewesen, schrieb Regisseur Edgar Wright (»Shaun of the Dead«) auf Twitter. (dpa/jW)